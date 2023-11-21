A Milli Takımımız tarihin eşiğinde! Galler-Türkiye maçı saat kaçta, ne zaman?

ÖMER ÜRÜNDÜL - SINIRSIZ ENERJİ

- Almanya maçında sahadaki kadroya baktığımızda Galler karşısında kimler görev almalı? Almanya müsabakasındaki artılarımız ve eksilerimiz sizce nelerdi?

"Almanya maçındaki ilk 11'imiz Galler maçı takım tertibi değildi. Galler karşısında ideal 11'de olan bazı isimleri de Almanya maçında ekonomik kullanmak istedi Montella. Almanya karşısında gördüğümüz en önemli artı, yeni bir kadronun uyum sorununa rağmen içten mücadele etmesi ve sınırsız enerji ile rakiplerini zorlamasıydı."

- Galler karşısında planımız ne yönde olmalı? 1 puana odaklanmak bizi nasıl etkiler?

"1 puan size yarasa bile hiçbir takım 'Aman ben savunmada kalayım' düşüncesi ile oynamaz. Kontrollü olur, takım savunmasına özen gösterir ama sürekli olarak da kazanılan her topta hücumu düşünür."

- Vincenzo Montella ile ne değişti? Kuntz dönemine göre farkımız neler?

"Montella ile birlikte öncelikle takıma pozitif enerji geldi. Bu da çok önemli. Montella bir sihirbaz değil. Bizim için çok önemli olan Hırvatistan maçına sadece 3 gün hazırlanarak çıktı. Ama motivasyon ve de o karşılaşmadaki mücadelemiz ile önemli bir galibiyet alarak EURO 2024'e gitmeyi de garantiledik. Almanya ile oynadığımız özel maç bile hem moralli bir takım verdi hem de ilerisi için ümit… Ama daha yolumuz var ve abartmamalıyız. Üstün bir moralle EURO 2024'e gitmemiz çok önemli. Ayrıca oradaki seyirci avantajını da unutmayalım."

- Altay Bayındır-Uğurcan Çakır arasında sizce tercih ne olmalı?

"Kaleci tercihleri her zaman teknik adamın o maç öncesindeki görüşlerine kalmalıdır. Bütün kalecilerimiz değerli. Zaten kim oynarsa da elinden gelenin en iyisini yapar, bunu da görüyoruz. Onun için tercihi Montella'ya bırakalım."