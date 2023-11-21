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Giriş Tarihi: 21.11.2023

Almanya’da yarı final oynarız

Almanya’da yarı final oynarız
Galler'in İngiltere Championship Ligi'ndeki temsilcisi Cardiff City'nin teknik direktörü Erol Bulut, Türkiye'nin bugünkü karşılaşmasını değerlendirirken EURO 2024 için de yolumuzun açık olduğunu söyledi. Almanya maçının kendisini çok gururlandırdığını belirten Bulut, Cardiff City Stadı'nda zorlu bir atmosfer olacağının da altını çizip şöyle devam etti: "Galler genellikle 5-3-2 sisteminde oynuyor. Kendi evlerinde iyi performans gösteriyorlar. Atmosfer mükemmel olacak. Taraftarları gerçekten çok iyi. Milli takıma gelen taraftarların %70'i bizim Cardiff'in taraftarı. Kalitemiz yüksek. Sadece bunu istikrarlı bir şekle getirmemiz gerek. Çok inişli-çıkışlı grafiğimiz var, bunun olmaması gerek. İstikrarlı, iyi bir sistemle… Montella, Adana Demirspor'da oynattığı sisteme yakın sistemle A Milli Takım'ı oynatıyor. Beğendiği ve istediği futbolcuları milli takıma monte etti. Yusuf Sarı, Emre Akbaba ve Samet gibi… Kaliteli bir jenerasyon ve iyi bir milli takım var. Benim görüşüm, Almanya maçındaki performansı istikrarlı bir şekilde devam ettirirsek EURO 2024'te yarı finale kadar gidebiliriz."

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Almanya’da yarı final oynarız
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