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Giriş Tarihi: 22.11.2023 00:08

Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, PSG ile yapılan anlaşmayı açıkladı

İHA
Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, PSG ile yapılan anlaşmayı açıkladı

Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, Fransız kulübü Paris Saint-Germain ile futbolcu transferi konusunda prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

Beşiktaş'ta 3 Aralık tarihinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Hasan Arat, sosyal medya hesabından PSG ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Arat, "Değerli Beşiktaşlılar, Bugün Paris Saint-Germain FC ve Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı, kıymetli arkadaşım Nasser Al-Khelaifi ile Doha'da bir araya gelerek, Beşiktaş JK ve Paris Saint-Germain FC arasında futbolcu transferi konusunda prensip anlaşmasına vardık. Anlaşmamız, Gençlik Gelişim Merkezi (Futbol Akademi) ve antrenman merkezi konularında geniş çaplı işbirliğini de kapsıyor. Beşiktaşımız için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, PSG ile yapılan anlaşmayı açıkladı
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