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Giriş Tarihi: 21.11.2023 13:39 Son Güncelleme: 21.11.2023 13:42

Edwin van der Sar'dan Altay Bayındır'a büyük ayıp! "Favorim sen değilsin"

Edwin van der Sar’dan Altay Bayındır’a büyük ayıp! Favorim sen değilsin

Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan ve resmi maça çıkmak için şans bekleyen Altay Bayındır, İngiliz ekibinin efsane kalecisi Edwin van der Sar'dan çok garip bir cevap aldı.

Manchester United'ın kulüp televizyonuna konuşan Altay Bayındır, Hollandalı efsane kaleci Edwin van der Sar'dan övgü dolu sözlerle bahsederken; "En sevdiğim kaleci Edwin van der Sar" dedi.

"FAVORİM HALA ONANA"
Altay Bayındır'ın bu açıklaması sosyal medyadan paylaşılırken, 53 yaşındaki Edwin van der Sar garip bir paylaşım yaptı. Edwin van der Sar, Altay Bayındır'a cevabında "Selam Altay, yakında Manchester'da görüşüp kalecilik hakkında sohbet edeceğiz ama bileceğin gibi benim favorim hala Andre Onana!" ifadelerini kullandı.

İngiliz ekibinin efsanesi Van der Sar'ın bu açıklamasına Türk taraftarlar sosyal medyada tepki gösterdi.

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Edwin van der Sar'dan Altay Bayındır'a büyük ayıp! "Favorim sen değilsin"
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