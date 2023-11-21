Edwin van der Sar'dan Altay Bayındır'a büyük ayıp! "Favorim sen değilsin"

"FAVORİM HALA ONANA"

Altay Bayındır'ın bu açıklaması sosyal medyadan paylaşılırken, 53 yaşındaki Edwin van der Sar garip bir paylaşım yaptı. Edwin van der Sar, Altay Bayındır'a cevabında "Selam Altay, yakında Manchester'da görüşüp kalecilik hakkında sohbet edeceğiz ama bileceğin gibi benim favorim hala Andre Onana!" ifadelerini kullandı.