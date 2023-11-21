IFAB CEO’su Lukas Brud: Profesyonel liglerde 10 dakika ceza projesi yok

IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) CEO'su Lukas Brud ile telefonda görüştüm. Son zamanlarda hakemlere karşı artan itiraz ve tepkiler nedeniyle önemli kararlar aldıklarını söyleyen Brud, "Mart ayında saha içinde başta hakemlere yapılan yanlış ve şiddet içerikli davranışların engellenmesi konusunda önemli adımlar atılmasına karar verdik. Bununla ilgili bir liste, öneri mevcut. Ancak test edilmiş ve uygulamaya hemen başlayacak bir önlem yok" dedi. Konuyu hakeme itiraz eden futbolcunun 10 dakika saha kenarına gönderilmesi cezasına getirdim...

GENÇ LİGLERİNDE ÇOK VERİM ALDIK

Aldığım yanıt şöyle oldu: "Bu halihazırda çocuk ve genç liglerinde uygulanıyor. Ancak hakemlere karşı gerçekleştirilen bu eylemler, futbolun imajını zedelemeye başladığı için IFAB olarak birtakım önlemler alınması konusunda çalışmalarımız var. 10 dakika cezası şu an için profesyonel futbolda düşünülen bir uygulama olmamakla beraber, amatör ligler için gündeme alınabilir. Çocuk ve genç liglerdeki uygulamadan çok verim aldık."

"Peki ne olacak? Futbolda hakem ve oyuncu tartışmalarının önüne nasıl geçeceksiniz?" soruma ise şu yanıtı aldım: İngiltere minikler ligindeki uygulamalar sonrası, tartışmaların %38 azaldığı tespit edildi. Oyuncuların %72'si, teknik direktörlerin %77'si, hakemlerin de %84'ü bu uygulamanın devam etmesi yönünde görüş bildirdi.