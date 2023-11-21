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Giriş Tarihi: 21.11.2023 07:14 Son Güncelleme: 21.11.2023 07:22

IFAB CEO’su Lukas Brud: Profesyonel liglerde 10 dakika ceza projesi yok

MURAT ÖZBOSTAN
IFAB CEO’su Lukas Brud: Profesyonel liglerde 10 dakika ceza projesi yok

IFAB CEO’su Lukas Brud, Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorularını yanıtladı. Brud, "Hakemlere karşı gerçekleştirilen eylemler, futbolun imajını zedelemeye başladı. IFAB olarak bazı önlemler alma konusunda çalışmalarımız var. ‘10 dakika cezası’ şu an için profesyonel futbolda düşünülen bir uygulama değil" ifadelerini kullandı.

IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) CEO'su Lukas Brud ile telefonda görüştüm. Son zamanlarda hakemlere karşı artan itiraz ve tepkiler nedeniyle önemli kararlar aldıklarını söyleyen Brud, "Mart ayında saha içinde başta hakemlere yapılan yanlış ve şiddet içerikli davranışların engellenmesi konusunda önemli adımlar atılmasına karar verdik. Bununla ilgili bir liste, öneri mevcut. Ancak test edilmiş ve uygulamaya hemen başlayacak bir önlem yok" dedi. Konuyu hakeme itiraz eden futbolcunun 10 dakika saha kenarına gönderilmesi cezasına getirdim...

GENÇ LİGLERİNDE ÇOK VERİM ALDIK
Aldığım yanıt şöyle oldu: "Bu halihazırda çocuk ve genç liglerinde uygulanıyor. Ancak hakemlere karşı gerçekleştirilen bu eylemler, futbolun imajını zedelemeye başladığı için IFAB olarak birtakım önlemler alınması konusunda çalışmalarımız var. 10 dakika cezası şu an için profesyonel futbolda düşünülen bir uygulama olmamakla beraber, amatör ligler için gündeme alınabilir. Çocuk ve genç liglerdeki uygulamadan çok verim aldık."

"Peki ne olacak? Futbolda hakem ve oyuncu tartışmalarının önüne nasıl geçeceksiniz?" soruma ise şu yanıtı aldım: İngiltere minikler ligindeki uygulamalar sonrası, tartışmaların %38 azaldığı tespit edildi. Oyuncuların %72'si, teknik direktörlerin %77'si, hakemlerin de %84'ü bu uygulamanın devam etmesi yönünde görüş bildirdi.

KAPTANIN YETKİLERİ ARTACAK
"Profesyonel ligler için ilk etapta planlanan, oyun sırasında takım kaptanının görev ve sorumluluklarının artırılması. Bütün oyuncuların bir anda hakemin etrafını sararak şiddete varabilecek ortamın yaşanmasını engellemek için... Oyun içinde takımın mutsuz olduğu anları hakeme aktarma görevini sadece kaptana vermeyi düşünüyoruz. Diğer oyuncular bu sırada hakemden uzakta olacaklar. Takım kaptanı, saygı sınırları içinde görüşlerini aktarabilecek."

HAKEMLER CİDDİ BASKI ALTINDA
"Bu ne zaman hayata geçebilir" dedim, cevabı şöyle oldu: "Bunun zamanlaması için henüz bir şey söylemek zor. Önce test çalışmaları yapacağız. Orta vadede böyle bir önlem düşüncemiz var. Hakemler ciddi baskı altında, araştırmalara göre. Mutsuzlar ve hakemlerin maç içinde yaşadıklarına dair korkunç istatistikler global anlamda veri olarak elimizde."

ŞİDDETİN TIRMANMASI ENGELLENECEK
Brud sözlerini şöyle bitirdi: "Profesyonel ligler dışında da oyunun imajını zedeleyecek ciddi bir şiddet problemimiz var. "GRASSROOTS FOOTBALL" çocuk, genç ve amatör liglerde şiddetin saha içinde tırmanmasını engelleyecek birtakım önlemler üstünde çalışıyoruz. Hakemlerin, kameraların, VAR sisteminin veya izleyicinin olmadığı anlarda saha içinde bir anda şiddet kontrolden çıkabiliyor. Bunların engellenmesi için standartlar getirilecek."

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IFAB CEO’su Lukas Brud: Profesyonel liglerde 10 dakika ceza projesi yok
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