Kadınlar derbisinde Halilaj’dan akıl dolu gol! Metin Tekin’i hatırlattı

Sarı-Lacivertlilerin gollerini Yaşam Göksu ve Yağmur Uraz (2) kaydederken, Siyah-Beyazlılara Esra Manya ve Halilaj'ın sayıları yetmedi. Mücadeleye ise Halilaj'ın 90+5'te attığı gol damga vurdu. F.Bahçe kalecisi Göknur Güleryüz degaj yapmak için topu elinde tutarken Kosovalı futbolcu, meşin yuvarlağı kafayla vurarak önüne aldı, ardından da şutunu çekip ağları sarstı.