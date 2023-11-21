SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’da Milot Rashica ve Daniel Amartey de sakatlandı

Rekor sayıda sakatlıkla boğuşan ve milli arada yara sarmaya çalışan Beşiktaş'a yine kötü haber geldi. Milot Rashica'nın, Kosova Milli Takımı idmanında sakatlık yaşadığı ve bu nedenle İsviçre maçında görev almadığı belirtildi.
Daniel Amartey'in de Gana'nın Madagaskar ile oynadığı karşılaşmanın 63. dakikasında aldığı darbe nedeniyle oyundan çıktığı ve Komorlar'a karşı forma giymeyeceği vurgulandı. İki oyuncunun da kesin durumunun takıma katıldıktan sonra yapılacak kontrollerden sonra netleşeceği kaydedildi.
ZAYNUTDİNOV, SAMSUN'DA MAÇ KADROSUNA GİRECEK
Siyah-Beyazlı ekipte, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun bireysel çalışmalar yürütürken, Tayyip Talha Sanuç takıma katıldı. Rachid Ghezzal, Emrecan Uzunhan, Salih Uçan ve Arthur Masuaku ise takımdan ayrı çalışmalar yürütüyor.
Göz çukuru ve burnunda kırık olan Bakhtiyor Zaynutdinov'un ise sonraki maçta takım kadrosunda yer alması bekleniyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, sağlık ekibiyle devamlı görüştüğü ve tamamen iyileşmeden hiçbir oyuncuyu riske atmayacağını söylediği ifade edildi. Bu şekilde planlama yapılmaz" diye konuştu.