SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’da Milot Rashica ve Daniel Amartey de sakatlandı

Rekor sayıda sakatlıkla boğuşan ve milli arada yara sarmaya çalışan Beşiktaş'a yine kötü haber geldi. Milot Rashica'nın, Kosova Milli Takımı idmanında sakatlık yaşadığı ve bu nedenle İsviçre maçında görev almadığı belirtildi.

Daniel Amartey'in de Gana'nın Madagaskar ile oynadığı karşılaşmanın 63. dakikasında aldığı darbe nedeniyle oyundan çıktığı ve Komorlar'a karşı forma giymeyeceği vurgulandı. İki oyuncunun da kesin durumunun takıma katıldıktan sonra yapılacak kontrollerden sonra netleşeceği kaydedildi.