SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera ile yola devam

ASLAN'A PUMA'DAN 25 MİLYON EURO

Bu arada hem tribünlerden hem forma satışından hem de Şampiyonlar Ligi sebebiyle kasasını dolduran Galatasaray, büyük gelir elde edeceği bir anlaşma daha imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Puma ile gelecek sezon başlayacak 5 yıllık bir sponsorluk sözleşmesi yapıldığını açıkladı. Puma'nın toplamda 25 milyon Euro (787 milyon TL) tutarında bir sabit ödeme gerçekleştireceğini duyuran G.Saray, KAP'a yaptığı bildiriye şöyle devam etti:

"Ayrıca sportif başarıya dayalı oluşturulmuş olan prim ve ödül sistemine uygun prim ödemesi ve bunların dışında Puma tarafından satışı yapılacak olan şirketimiz lisanslı ürünleri üzerinden hesaplanacak tutarda telif ödemesi yapacaktır."