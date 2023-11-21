Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera ile yola devam
Giriş Tarihi: 21.11.2023 08:51 Son Güncelleme: 21.11.2023 08:53

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera ile yola devam

MEHMET ÖZCAN
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera ile yola devam

12 yıldır G.Saray kalesini koruyan Fernando Muslera için hamle yapılacak. 37 yaşındaki file bekçisi, Alanyaspor karşılaşmasında 479. kez sarı-kırmızılı takımın formasını giyecek. Tecrübeli kaleci eğer formunu korursa, devre arasında 1+1 yıllık sözleşmeyi kapacak.

Performansı kadar profesyonelliği ile Türk futbolunda taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Fernando Muslera, adını Galatasaray'ın tarihine de yazdırmış durumda. Kasımpaşa maçında dirseği çıkan, buna rağmen mucizevi şekilde takım için büyük önem taşıyan deplasmandaki Bayern Münih maçına yetişen 37 yaşındaki file bekçisi, Hatayspor karşısında da görevinin başındaydı.

1+1 YILLIK YENİ SÖZLEŞME
Fedakârlıktan kaçmayan Uruguaylı 1 numara, Alanyaspor karşılaşmasında 479. kez Galatasaray kalesini koruyacak ve sarı-kırmızılı formayı 479 kez giymiş Sabri Sarıoğlu'nu yakalayacak. Muslera, Manchester United sınavı ile Galatasaray'da en çok oynamış 4. isim olacak. Uruguaylı kaleci eski takım arkadaşı 'Sabri Reis'i geçmeye hazırlanırken, Bülent Korkmaz 588 maçla zirvede. Sarı-Kırmızılı yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek deneyimli 1 numarayla yola devam etmeyi düşünüyor. Muslera, formunu koruması halinde devre arasında 1+1 yıllık yeni sözleşmeyi kapacak.

ASLAN'A PUMA'DAN 25 MİLYON EURO
Bu arada hem tribünlerden hem forma satışından hem de Şampiyonlar Ligi sebebiyle kasasını dolduran Galatasaray, büyük gelir elde edeceği bir anlaşma daha imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Puma ile gelecek sezon başlayacak 5 yıllık bir sponsorluk sözleşmesi yapıldığını açıkladı. Puma'nın toplamda 25 milyon Euro (787 milyon TL) tutarında bir sabit ödeme gerçekleştireceğini duyuran G.Saray, KAP'a yaptığı bildiriye şöyle devam etti:

"Ayrıca sportif başarıya dayalı oluşturulmuş olan prim ve ödül sistemine uygun prim ödemesi ve bunların dışında Puma tarafından satışı yapılacak olan şirketimiz lisanslı ürünleri üzerinden hesaplanacak tutarda telif ödemesi yapacaktır."

EN ÇOK OKUNANLAR

Özgür Özel Türkiye düşmanının önünde eğildi! CHP'de zihniyet değişmedi: HDP ile kol kola poz!
Kilosu tam tamına 250 bin TL! Duyan oraya koştu
Bakan Yerlikaya paylaştı: Batan geminin son görüntüsü ortaya çıktı...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İYİ Parti'ye bir istifa şoku daha! "Meral Akşener'i Sevenler Derneği'ne döndü"
Teletubbies adlı televizyon programındaki hangi karakteri canlandıran oyuncu, 2018'de İngiltere'de bir caddede soğuktan donarak ölmüştür?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 50+1 açıklaması: Sistemde reform ihtiyacı varsa uygulanır
İsrail destekçisi Morgan’a tokat gibi cevap! İddialarını bir bir çürüttü
Son dakika: Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Zonguldak'ta Türk gemisi fırtına nedeniyle battı! Bir gemi de karaya oturdu
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera ile yola devam
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA