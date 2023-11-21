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Giriş Tarihi: 21.11.2023 10:49

Son dakika haberi: Altay Bayındır'dan Türkiye itirafı! Manchester United...

Son dakika haberi: Altay Bayındır’dan Türkiye itirafı! Manchester United...

Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada Türkiye'de en çok desteklenen kulübün Manchester United olduğunu söyledi. İşte tüm detaylar...

Sezon başında Fenerbahçe'den Manchester United'a 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Altay Bayındır, kulüp televizyonuna konuk oldu.

Manchester United'ın çok büyük bir kulüp olduğunu ifade eden Bayındır, "Manchester çok güzel bir şehir. Burayı, insanları seviyorum. Dışarıda gezerken insanların pozitif konuşmalarını ve desteklemelerini seviyorum. Kazandığımızda mutlu oluyoruz" dedi.

İngiliz yemeklerini denediğini söyleyen 25 yaşındaki file bekçisi, "Türk yemeklerinden biraz farklı bir kültür. İngiliz yemeklerini denemeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE MANU İLK SIRADA"

Altay Bayındır, Türkiye'de en çok Manchester United'ın desteklendiğini söyledi. Bayındır, "Türkiye'de Manchester United ilk sırada. Başka rakibi yok." dedi.

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Son dakika haberi: Altay Bayındır'dan Türkiye itirafı! Manchester United...
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