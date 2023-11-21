Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye beklenmedik teklif! Christian Kouame hamlesi...

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olmasına karşın sözleşmesinin son senesini geçiren Kouame'nin çok daha uygun bir maliyetle kadroya katılabileceği ifade ediliyor. Kouame'nin 2019'daki piyasa değeri ise 22 milyon Euro'ydu. (A Spor)