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Giriş Tarihi: 21.11.2023 10:56

Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye beklenmedik teklif! Christian Kouame hamlesi...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye beklenmedik teklif! Christian Kouame hamlesi...

Son dakika haberi: Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'ye Fiorentina'nın Fildişili yıldızı Christian Kouame menajerler tarafından teklif edildi.

Fenerbahçe'ye Serie A takımlarından Fiorentina'da forma giyen Fildişili sol kanat oyuncusu Christian Kouame teklif edildi...

Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör İsmail Kartal'ın istekleri doğrultusunda transfer çalışmaları devam ediyor.

CHRISTIAN KOUAME SÜRPRİZİ

İsmail Kartal'ın yönetimden kanat takviyesi talep etmesinin ardından Sarı-Lacivertli kurmaylar düğmeye basmıştı. Çalışmalar devam ederken Fenerbahçe sürpriz bir teklifle karşı karşıya kaldı.

Fenerbahçe'ye Serie A takımlarından Fiorentina'da forma giyen Fildişili sol kanat oyuncusu Christian Kouame'nin teklif edildiği öğrenildi. Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Kouame'nin satışına Fiorentina'nın da sıcak baktığı ifade ediliyor.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olmasına karşın sözleşmesinin son senesini geçiren Kouame'nin çok daha uygun bir maliyetle kadroya katılabileceği ifade ediliyor. Kouame'nin 2019'daki piyasa değeri ise 22 milyon Euro'ydu. (A Spor)

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Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye beklenmedik teklif! Christian Kouame hamlesi...
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