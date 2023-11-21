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Giriş Tarihi: 21.11.2023 08:03 Son Güncelleme: 21.11.2023 08:08

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da yeni zaferlere ilk adım atıldı

YUNUS EMRE SEL
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’da yeni zaferlere ilk adım atıldı

Daha önce boş çerçeveyi dolduran Abdullah Avcı, bu kez farklı bir metot uyguladı. Tecrübeli hoca, Trabzonspor kulüp binasının duvarlarına "Birlikte yaşanacak daha çok zafer var" sözlerini yazdırıp, kazanılan kupaların sembollerini astırdı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ilk döneminde olduğu gibi tarih yazmak için kolları sıvadı. 2020-21'de göreve geldiğinde çalışma odasının duvarlarına Trabzonspor'un efsane teknik direktörleri Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer ile kendisinin de yer aldığı kasketli fotoğrafları çerçeveleterek astıran tecrübeli hoca, bir duvara ise boş bir çerçeve koymuş, gerekçesini de "Şampiyon olduğumuz kadro, o çerçeveye girecek" diye açıklamıştı.

O dönem dediğini yapan Avcı, bu kez de kulüp binasının duvarlarına, "Birlikte yaşanacak daha çok zafer var" sözlerini slogan olarak yazdırdı. Kulübün bugüne kadar kazandığı kupalar, sembollerle asıldı. Böylece yeni bir başarı hikâyesinin ilk adımı atıldı.

TRABZONSPOR İÇİN DİAWARA İDDİASI
Bu arada Fransız basını, kariyerine Belçika'da devam eden Amadou Diawara'nın, Trabzonspor'a transfer olabileceğini iddia etti.

Foot Mercato'nun haberine göre; sezon başı Anderlecht'ten ayrılmak isteyen Gineli ön libero, bu sezon 11 maça çıktığı ve beklediği kadar süre alamadığı için şikâyetçi. 26 yaşındaki futbolcunun, Trabzonspor'un yanı sıra Fransa'dan bazı takımlarla görüştüğü de haberde yer aldı.

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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da yeni zaferlere ilk adım atıldı
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