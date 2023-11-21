SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’da yeni zaferlere ilk adım atıldı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ilk döneminde olduğu gibi tarih yazmak için kolları sıvadı. 2020-21'de göreve geldiğinde çalışma odasının duvarlarına Trabzonspor'un efsane teknik direktörleri Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer ile kendisinin de yer aldığı kasketli fotoğrafları çerçeveleterek astıran tecrübeli hoca, bir duvara ise boş bir çerçeve koymuş, gerekçesini de "Şampiyon olduğumuz kadro, o çerçeveye girecek" diye açıklamıştı.

O dönem dediğini yapan Avcı, bu kez de kulüp binasının duvarlarına, "Birlikte yaşanacak daha çok zafer var" sözlerini slogan olarak yazdırdı. Kulübün bugüne kadar kazandığı kupalar, sembollerle asıldı. Böylece yeni bir başarı hikâyesinin ilk adımı atıldı.