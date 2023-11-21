TFF Mehmet Büyükekşi: Hayalimizi gerçekleştirdik

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Galler ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi, "Çok mutlu ve gururluyuz. Gerçekten uzun bir maratondu. İlk kez grup lideri olarak bir turnuvaya gidiyoruz. Bizim açımızdan da çok önemli. ilk günden beri 'Önemli olan Almanya'ya gitmek değil, Almanya da başarılı olmak' diyoruz. Biz takım olarak, yönetim olarak buna inandık. Hayal ettik ve hayalimizi gerçekleştirdik. En başta Montella hocamız olmak üzere bütün teknik ekibimize, futbolcularımıza çok teşekkür ediyorum. Almanya'daki zaferden sonra bu da bizim için son derece önemli oldu. Önemli olan bundan sonra daha büyük başarılara koşabilmek. Bundan sonraki turnuva Dünya Kupası. Dünya Kupası'na da uzun yıllardır katılamıyoruz. Dünya Kupası'na da katılmak için hocamıza bir hedef vermiştik. İnşallah haziran ayında tüm milletimizi orada sevindirmek istiyoruz. Bizi destekleyen tüm milletimize çok teşekkür ediyoruz. Bu grup 1'inciliğimizi milletimize armağan ediyoruz ve 'En büyük Türkiye' diyorum" diye konuştu.