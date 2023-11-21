Türkiye U21, Norveç’i 2 golle geçti

Alanya Oba Stadı'nda oynanan karşılaşmada millilere galibiyeti getiren golleri 31'inci dakikada Cihan Çanak ve 64'üncü dakikada Erencan Yardımcı kaydetti.

24'üncü dakikada serbest vuruşu kullanan Cihan Çanak'ın ortasında topla buluşan Emir Ortakaya'nın kafa vuruşunda top kaleci Tangvik'te kaldı.



31'inci dakikada Türkiye U21 öne geçti. Cihan Çanak'ın ceza sahası içerisine gönderdiği ortada kafa topuna çıkan Erencan Yardımcı'nın ıskaladığı meşin yuvarlak kaleci Tangvik'in yanılmasıyla filelerle buluştu: 1-0.



38'inci dakikada Cihan Çanak'ın pasıyla sağdan savunma arkasına sarkan Erencan Yardımcı kalecinin yanından vuruşunu yaptı. Kaleciyi geçen topu Norveç U21 savunması çizgiden çıkardı.



Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye U21 takımının 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



55'inci dakikada Norveç U21'in atağında ceza sahası yayı üzerinden sert bir şut gönderen Arnstad'ın vuruşunda kaleci Doğan Alemdar topu kornere çeldi.



58'inci dakikada Norveç U21'in kullandığı kornerde kaleci Doğan Alemdar topu elinden kaçırırken yere düşen meşin yuvarlağa ayak içiyle sert bir vuruş yapan Zafeiris topu kale direğinin üstünden dışarı gönderdi.



64'üncü dakikada Türkiye U21 farkı 2'ye çıkardı. Rakip yarı alanda sağ kanattan yaptığı baskıyla topu kapan Cihan Çanak'ın ceza sahası içerisine girerek son çizgide yaptığı ortasında kaleci Tangvik'İn elinden kaçırdığı meşin yuvarlağı takip eden Erencan Yardımcı'nın kafa vuruşu fileleri havalandırdı: 2-0.



Karşılama Türkiye U21 takımının 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



