Ahmet Nur Çebi: "Transferde hata yaptığımızı düşünmüyorum"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, seçime kısa süre kala gündeme dair açıklamalarda bulundu. Daha önce seçimde aday olmayacağını açıklayan Çebi, bir televizyon kanalında kulübün son durumunu değerlendirdi.

Ahmet Nur Çebi açıklamasında; "Transferde hata yaptığımızı düşünmüyorum. Bu çocuklar yeni bir araya geldiler. Hepsinin geçmişi belli. Takımı irdelediğimiz zaman, takımın kötü olmadığını göreceksiniz." dedi.

Çebi sözlerinin devamında; "Seçim kararı aldıktan sonra Aboubakar ve diğer oyuncular bırakmamam için mesaj attılar. Ben onlardan razıyım. Oyuncuların hepsiyle görüşüyorum. Maç seyahatlerine katılmayı düşünmüyorum. Açıkçası kırgınlıklarım var. Ben son günüme kadar oyuncularımı tek tek otobüse bindirmeye devam edeceğim. Vazifemi yerine getiriyorum." ifadelerini kullandı.

"GELENLER BİRKAÇ AY ÖNLERİNİ AÇIK BULACAK"

Ahmet Nur Çebi; "Ben emeğin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Çalışanlarımızın aileleri ekmek bekliyor. Onların helalliğini almamız gerekiyor. Bundan sonra gelecek olanlar da bunu yapacaktır. Mali anlamda çok iyi oturtulmuş bir Beşiktaş bırakacağım. Aldığımda böyle değildi. 13.5 milyon euro'yu 3 günde bularak, 6 aylık ödemeleri ödeyerek UEFA'dan temiz kağıdı aldık zamanında. Şimdi bırakacağımız yerde geriden bir borç olmadığı gibi birkaç ay önlerini açık bulacak gelen kişiler. Aboubakar sakat, raporu var. Tedavi bitene kadar oynamasının sakıncaları var. Afrika'dan bir virüsle geldi, daha sonra ısınırken sakatlandı" sözlerini sarfetti.

Ahmet Nur Çebi sözlerinin devamında; "Şenol hoca kan değişikliği gerekir dedi. Ben hiçbir hocayı kendim göndermedim. Abdullah Avcı'yı mesela ben getirmedim ama 'Yapamıyorum, şartlarım kontratta yazıyor. Ben 3-4 ay maaş alırım, bir kulübe giderim. Büyük hocayım' dedi. Biz de itimat ettik. Hata ettik. Paranın olmadığı dönemde hocayla bir sıkıntı yaşadık, bitti. Artık başka bir takımın hocası. Konuşmak doğru değil. Hasan Arat seçildiğim gün bana geldi 'Fikret Orman'a hesap sormalısın' dedi. Sosyal medyada bana yapılanları ise beraber organize ettiler." dedi.

LUGANO MAÇINDA YAŞANAN OLAYLAR

Ahmet Nur Çebi, Lugano maçında yaşananlar hakkında; "Lugano maçında Büyükekşi aleyhine bir tezahürat oldu. Çok üzüldüm, olmaz öyle şey. Eliyle gösterip, 'Bu iki tribün organize olmuş' dedi. Parmak sallama falan olmadı. Yanında bakan oturuyor senin. Bana parmak sallayamaz, Beşiktaş başkanına kimse parmak sallayamaz. Bana da tepki var, durdurabilecek olsam kendime olanı durdururum. Devre olmasına 5 dakika var, bekle öyle git. Art niyetli, tavırları çok yanlış. Sessiz bir şekilde çıkarsın. Bunu yaptırmam." sözlerini sarfetti.

SERGIO RAMOS TRANSFERİ

Ahmet Nur Çebi, Ramos transferi hakkında şunları şöyledi:

"Serhan Çetinsaya kardeşimiz ısrarla buraya getirmek istedi Ramos'u. 10 milyon maaş, 1 milyon imza parası, 2.5 milyon abisine, 500 bin de menajerlik parası. 'Serhancığım bu bizi aşar, sponsor bulabilirsen imzala. O yetkiyi veriyorum' dedim. Vergileriyle 2 yılda 45 milyon euro'luk bir kontrata Beşiktaş'ı sokamazdım. Bizim görevimiz bunları da görebilmek başkan olarak. Zaten buna imkan da yok, TFF'nin önüne getirsek limit yok."