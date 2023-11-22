Angelino’ya talip çıktı! Galatasaray’ı sevindiren haber

LEIPZIG RET CEVABI VERDİ

Werder'in, sözleşmeyle ilgili tüm şartları da karşılamaya hazır olduğu öğrenildi. Leipzig, Angelino'nun kiralık sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun kaldırılmasını talep eden Cimbom'a, "Opsiyon kaldırılamaz. Mevcut şartlar geçerli" yanıtını vermişti.

Aslan, 1.5 milyon Euro'ya kiralanan oyuncu için 6 milyon Euro da bonservis ödemek istemiyor. (Tavim)