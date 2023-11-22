Başkan Erdoğan’dan A Milli Futbol Takımı’na tebrik telefonu

Maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Kaleci Uğurcan Çakır ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumunu sorduğu milli kaleciye, "Allah şifalar versin" diyerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Milli Kaleci Altay Bayındır ile de görüşen ve kendisini tebrik eden Erdoğan, A Milli Takım'ın penaltıdan beraberlik golünü atan Yusuf Yazıcı için de "Gayet güzel bir şekilde köşeye topu bıraktı" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve milli futbolcuları tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm arkadaşları gözlerinden öpüyorum. Yönetimi de ayrıca kutluyorum" ifadelerini kullandı.