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Giriş Tarihi: 22.11.2023 09:28 Son Güncelleme: 22.11.2023 09:50

Başkan Erdoğan’dan A Milli Futbol Takımı’na tebrik telefonu

İHA
Başkan Erdoğan’dan A Milli Futbol Takımı’na tebrik telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu son maçında Galler ile 1-1 berabere kalarak Almanya'da düzenlenecek finallere grup lideri olarak katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılmayı daha önce garantileyen A Milli Futbol Takımı, elemelerdeki son maçında Galler'le deplasmanda 1-1 berabere kalarak D Grubu'nu lider tamamladı. A Milli Takım'ın Galler ile oynadığı karşılaşmayı tribünden izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, maçın ardından milli takımı soyunma odasında ziyaret ederek, teknik heyet ve futbolcuları tebrik etti. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Osman Aşkın Bak'ın telefonu aracılığıyla Teknik Direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcularla görüştü.

BAŞKAN ERDOĞAN: "ALMANYA'DA ZATEN SAHAMIZDA OYNAYACAĞIZ"

Vincenzo Montella'yı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tebrik ediyorum. Galler ile berabere kalarak Almanya'da düzenlenecek olan şampiyonaya grup lideri olarak gitme imkanı yakaladık. Almanya'da zaten kendi sahamızda oynayacağız. Almanya ile yaptığımız hazırlık maçında oradaki seyircilerimizin desteğiyle nasıl adeta kendi sahamızda oynar gibi oynadıysak, şimdi şampiyonluğa giderken de bu imkanı yakalayacağız" ifadelerini kullandı.

Maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Kaleci Uğurcan Çakır ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumunu sorduğu milli kaleciye, "Allah şifalar versin" diyerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Milli Kaleci Altay Bayındır ile de görüşen ve kendisini tebrik eden Erdoğan, A Milli Takım'ın penaltıdan beraberlik golünü atan Yusuf Yazıcı için de "Gayet güzel bir şekilde köşeye topu bıraktı" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve milli futbolcuları tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm arkadaşları gözlerinden öpüyorum. Yönetimi de ayrıca kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan’dan A Milli Futbol Takımı’na tebrik telefonu
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