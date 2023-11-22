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Giriş Tarihi: 22.11.2023 10:07 Son Güncelleme: 22.11.2023 10:11

Fırtına'dan transfer hamlesi! Yönetimden Enis Destan kararı...

Fırtına’dan transfer hamlesi! Yönetimden Enis Destan kararı...

Bu sezon inişli çıkışlı bir performans ortaya koyan Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın takıma geri gelmesinden sonra form tuttu ve 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Fırtına, iç transferde de harekete geçti genç oyuncusu Enis Destan için kararını verdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 27 Kasım Pazartesi günü deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde, salonda dinamik ısınma gerçekleştirildi.

TRABZONSPOR'DAN TRANSFER HAMLESİ

Trabzonspor'da geçtiğimiz yıl yeteri kadar forma şansı bulamayan ve kiralık olarak giden Enis Destan, bu sezon takımın önemli parçalarından birisi haline geldi.

Paul Onuachu'nun ardından ikinci forvet konumuna yükselen ve birçok maça sonradan giren Enis, iki de gol atmayı başardı. Trabzonspor yönetim kurulu ise 2026 Haziran'a kadar kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun anlaşmasını toplamda 4 yıl uzatmayı düşünüyor. Bu nedenle oyuncuyla görüşmelerin başladığı ifade edildi.

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Fırtına'dan transfer hamlesi! Yönetimden Enis Destan kararı...
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