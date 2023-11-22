Fırtına’dan transfer hamlesi! Yönetimden Enis Destan kararı...

Paul Onuachu'nun ardından ikinci forvet konumuna yükselen ve birçok maça sonradan giren Enis, iki de gol atmayı başardı. Trabzonspor yönetim kurulu ise 2026 Haziran'a kadar kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun anlaşmasını toplamda 4 yıl uzatmayı düşünüyor. Bu nedenle oyuncuyla görüşmelerin başladığı ifade edildi.