İngilizlerden Altay Bayındır’a geçer not

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU.

Öte yandan Manchester United taraftarları Altay Bayındır'ın oyuna girmesinin ardından sosyal medya platformlarında milli kaleciyle ilgili paylaşımlarda bulundu. Altay'ın oyuna dahil olmasının ardından karşılaşmayı takip eden taraftarlar, milli kalecinin iyi performans gösterdiği yönünde paylaşımlar yaptı.

MONTELLA'DAN ÖVGÜ: NE KADAR İYİ BİR KALECİ OLDUĞUNU GÖSTERDİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da Galler maçının ardından Altay Bayındır'ın önemli bir kaleci olduğunu dile getirdi. Montella, basın toplantısında yaptığı açıklamada Altay Bayındır ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Açıkçası çok genç bir kaleci. Ne kadar iyi bir kaleci olduğunu kendi gösterdi. Yaşına göre önemli bir deneyimi var. İngiltere'de deneyim kazanınca devamlı oynama şansı bulur. Sonrasında ne kadar değerli olduğunu gösterecektir."