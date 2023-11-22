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Giriş Tarihi: 22.11.2023 15:28

LaLiga Başkanı Javier Tebas istifa etti

LaLiga Başkanı Javier Tebas istifa etti

İspanya'da, 1. ve 2. ligde mücadele eden 42 futbol kulübün bağlı olduğu LaLiga Kurumu Başkanı Javier Tebas istifa etti.

Tebas'ın istifasıyla birlikte normal şartlarda 2024'te yapılması gereken LaLiga başkanlık seçimlerinin yıl içinde yapılması bekleniyor.

İspanyol basınında, 2013'ten bu yana üç dönem LaLiga Başkanı olarak görev yapan Tebas'ın istifa etmesindeki amacın yeniden seçilmek olduğu iddiaları yer aldı.

Görevde olduğu sürece futbolda şikenin kapsamlı gözetimi, ırkçılıkla mücadele, kulüplerin ekonomik kontrolü ve televizyon haklarının dağıtılma konularda attığı adımlarla öne çıkan Tebas'ın yıl sonunda önce olması beklenen seçimlerde karşısına aday çıkmaması halinde LaLiga'da dördüncü dönem başkanlık yapacağı belirtiliyor.

LaLiga seçimlerinin gelecek yıl yapılacak İspanya Futbol Federasyonu seçimleriyle de çakışmaması için de böyle bir yol izlediği yorumları yapılıyor.

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LaLiga Başkanı Javier Tebas istifa etti
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