Miguel Crespo: "Milli aranın ardından..."

"KALİTELİ OYUNCULARLA BERABER OYNUYOR OLMAK DAHA İYİ İŞLER YAPMANIZI SAĞLIYOR"

Miguel Crespo, bu sezon sarı-lacivertli takımda bulunan tecrübeli oyuncuların, takıma yaptığı etki için ise şu ifadelere yer verdi:

"Bu sene buradaki üçüncü sezonum ve çok büyük oyuncularla birlikte çalışıyoruz. Bu yıl özelinde farklılıkların olduğunu söyleyebilirim. Çok fazla tecrübeli, çok fazla yetenekli, kaliteli, isim yapmış oyuncularımız var, buna hiç şüphe yok! Bu oyuncuların varlığı da takımımızın kapasitesini arttıran bir unsur. Sadece bireysel anlamda değil ki bu konuya bireysel olarak da bakmamak gerekiyor çünkü onların takıma etki ve yardım ediş biçimi bana göre çok ama çok önemli. Dolayısıyla kolektif anlamda kaliteli oyuncularla beraber oynuyor olmak sahada daha iyi işler yapmanızı sağlıyor."