Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sırbistan, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’nda! Dusan Tadic’ten 2 gol, 3 asist
Giriş Tarihi: 22.11.2023 14:11

Sırbistan, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’nda! Dusan Tadic’ten 2 gol, 3 asist

Sırbistan, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’nda! Dusan Tadic’ten 2 gol, 3 asist

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri G Grubu’nda Sırbistan, 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 14 puanla grubu ikinci sırada tamamlayarak, tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Fenerbahçe'de top koşturan Sırp yıldız Tadic de 2 gol, 3 asistle takımına katkı sağladı.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek EURO 2024'ün eleme aşaması tamamlandı. Macaristan, Karadağ, Litvanya ve Bulgaristan ile G Grubu'nda bulunan Sırbistan, oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak topladığı 14 puanla Macaristan'ın ardından grubunu ikinci sırada tamamladı. Tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonasına katılmaya hak kazanan Sırplar, attığı 15 gole karşılık kalesinde 9 gole engel olamadı.

DUSAN TADİC'TEN 2 GOL, 3 ASİST

EURO 2024 Elemeleri G Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Sırbistan'da Dusan Tadic ile Aleksandar Mitrovic'in performansları ön plana çıktı. Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, eleme gruplarında oynadığı 8 maçta 2 gol, 3 asist, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de top koşturan Aleksandar Mitrovic ise 5 gol, 1 asistlik performans sergileyerek, Sırbistan'ın ilk kez Avrupa şampiyonasına katılmasında önemli rol oynadılar.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu saatte yemek yiyen iğne ipliğe dönüyor! Üstelik yiyecek kısıtlaması yok…
Azerbaycan'dan ABD'ye "Ermenistan" tepkisi: İkiyüzlülüğün tezahürü
Dünya bunu konuşuyor: Yürüyen iskeletler devri bitti
Son dakika: İsrail ve Hamas rehine takasında anlaştı! Netanyahu'dan alçak sözler: Soykırıma devam edeceğini ilan etti
50 kilo verdi değişimine kendisi bile inanamadı! "Yiyerek zayıfladım tek yaptığım şey..."
Tarihi maç sonrası Montella'dan gurur dolu sözler! "Geldiğimden beri en önemlisi..."
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Rahmi Bey’in doğrusunu götüren yanlışı
Hakan Han Özcan Türkiye'nin en pahalı suyunu satan belediyelerini açıkladı! CHP'li belediyeler "su"dan zengin oldu
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile ortak basın toplantısı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Sırbistan, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’nda! Dusan Tadic’ten 2 gol, 3 asist
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA