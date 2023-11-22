Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Uğurcan Çakır'ın son durumu belli oldu! Galler maçında sakatlanmıştı...
Giriş Tarihi: 22.11.2023 15:30 Son Güncelleme: 22.11.2023 15:33

SON DAKİKA: Uğurcan Çakır'ın son durumu belli oldu! Galler maçında sakatlanmıştı...

SON DAKİKA: Uğurcan Çakır’ın son durumu belli oldu! Galler maçında sakatlanmıştı...

Galler maçında sakatlanan milli futbolcu Uğurcan Çakır'ın hastanede yapılan MR görüntülenmesinde sol diz arka bölgesindeki kas içinde darbeye bağlı kanama tespit edildiği açıklandı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, EURO 2024 Elemeleri D Grubu son maçında Galler ile oynadığı karşılaşmanın 32'nci dakikasında kaleci Uğurcan Çakır, sakatlık yaşadı. Bordo-mavili kulüp, milli eldiven Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Beşir tarafından yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın Galler ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan Kaptanımız Uğurcan Çakır'ın durumu milli takım sağlık ekibiyle anında iletişime geçilerek takip edilmiştir. Oyuncumuzun bugün sponsorumuz hastanede yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sol diz arka bölgesindeki kas içinde darbeye bağlı kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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SON DAKİKA: Uğurcan Çakır'ın son durumu belli oldu! Galler maçında sakatlanmıştı...
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