Son dakika haberi: Beşiktaş’ta can sıkan kanat problemi! Rıza Çalımbay’dan zorlu karar...

Rams Başakşehir maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Ante Rebic, Samsun'da takımdaki yerini alamayacak. Kosova Milli Takımı kampında sakatlanan ve sağ uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem belirlenen Milot Rashica da kritik müsabakada forma giyemeyecek.

KANATTA YENİ FORMÜL ARANIYOR

Teknik patron Rıza Çalımbay son dönemin en formda isimleri Rebic ve Rashica'nın Samsunspor maçını kaçıracak olmaları nedeniyle formül arıyor. Rashica'nın yerine sağ kanatta kimin forma giyeceği ise belirsizliğini koruyor. Sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal'dan Samsun'da yararlanamayacak olan Rıza Çalımbay sağ kulvarda Oxlade Chamberlain, Onur Bulut veya Tayfur Bingöl'e şans tanıyacak. (Milliyet)