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Giriş Tarihi: 23.11.2023 13:34

Son dakika haberi: İsmail Kartal'dan Miha Zajc'a tam destek!

Son dakika haberi: İsmail Kartal’dan Miha Zajc’a tam destek!

Son dakika haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, bu sezon oynadığı futbolla eleştirilerin odağında olan Miha Zajc'a destek çıktı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Fenerbahçe ile sözleşmesini Ağustos ayında uzatan ve sezon başı kampı görmeden takıma katılan Miha Zajc, şu ana kadar sergilediği performansla taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.

İSMAİL KARTAL SAHİP ÇIKTI

Fred'in yokluğunda görev alan ve yaptığı hatalarla sosyal medyada Sarı-Lacivertli futbolseverlerin gazabına uğrayan Sloven oyuncuya teknik direktör İsmail Kartal sahip çıktı.

Tecrübeli çalıştırıcının bugün öğrencisiyle özel bir görüşme yapacağı ve eleştirilere kulak asmamasını söyleyeceği belirtildi. Morali bozulan Zajc'ı motive edip takıma kazandırmak isteyen İsmail Kartal'ın bu toplantıyı bugün idman öncesinde gerçekleştireceği öğrenildi. Fenerbahçeli taraftarlar Zajc'ın devre arasında takımdan gönderilmesini ve yerine transfer yapılmasını istiyor.

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Son dakika haberi: İsmail Kartal'dan Miha Zajc'a tam destek!
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