Son dakika haberi: İsmail Kartal’dan Miha Zajc’a tam destek!

İSMAİL KARTAL SAHİP ÇIKTI

Fred'in yokluğunda görev alan ve yaptığı hatalarla sosyal medyada Sarı-Lacivertli futbolseverlerin gazabına uğrayan Sloven oyuncuya teknik direktör İsmail Kartal sahip çıktı.

Tecrübeli çalıştırıcının bugün öğrencisiyle özel bir görüşme yapacağı ve eleştirilere kulak asmamasını söyleyeceği belirtildi. Morali bozulan Zajc'ı motive edip takıma kazandırmak isteyen İsmail Kartal'ın bu toplantıyı bugün idman öncesinde gerçekleştireceği öğrenildi. Fenerbahçeli taraftarlar Zajc'ın devre arasında takımdan gönderilmesini ve yerine transfer yapılmasını istiyor.