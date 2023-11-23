Son dakika haberi: Ryan Kent’e Premier Lig kancası! O takımı ilk kez duyurdular...

Fenerbahçe'de fazla şansı bulamayan İngiliz oyuncu Ryan Kent için flaş bir iddia gündeme geldi.

SHEFFIELD İLE ANLAŞTIĞI İDDİA EDİLDİ!

Premier Lig ekibi Leeds United başta olmak üzere Rennes ve Glasgow Rangers'la adı anılan Ryan Kent'in Sheffield United'la anlaştığı iddia edildi.