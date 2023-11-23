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Giriş Tarihi: 23.11.2023 13:31

Son dakika haberi: Ryan Kent'e Premier Lig kancası! O takımı ilk kez duyurdular...

Son dakika haberi: Ryan Kent’e Premier Lig kancası! O takımı ilk kez duyurdular...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent, takımında beklediği kadar forma şansı bulamıyor. İskoç basınına yansıyan haberlere göre; Sheffield, Kent'le prensip anlaşmasına vardı ve ocak ayında transfer gerçekleşecek. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe'de fazla şansı bulamayan İngiliz oyuncu Ryan Kent için flaş bir iddia gündeme geldi.

SHEFFIELD İLE ANLAŞTIĞI İDDİA EDİLDİ!

Premier Lig ekibi Leeds United başta olmak üzere Rennes ve Glasgow Rangers'la adı anılan Ryan Kent'in Sheffield United'la anlaştığı iddia edildi.

İskoç basınına yansıyan haberlere göre; Sheffield'ın Kent'le prensip anlaşmasına vardığı ve ocak ayında transferin resmileşeceği aktarıldı.

Ayrıca Kent'in, teknik direktör İsmail Kartal tarafından kadroda düşünülmediği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 14 karşılaşmaya çıkan Kent, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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Son dakika haberi: Ryan Kent'e Premier Lig kancası! O takımı ilk kez duyurdular...
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