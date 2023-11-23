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Giriş Tarihi: 23.11.2023 09:35 Son Güncelleme: 23.11.2023 09:51

Son dakika haberi: Serdar Adalı'dan SABAH Spor'a özel açıklamalar! Hasan Arat'a büyük gönderme...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika haberi: Serdar Adalı’dan SABAH Spor’a özel açıklamalar! Hasan Arat’a büyük gönderme...

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta seçim süreci yaklaşıyor. Başkan adaylarından birisi olan Serdar Adalı, SABAH Spor'a çok özel açıklamalarda bulundu. Adalı, Hasan Arat'a olay göndermede bulundu ve dikkat çeken bir uygulama yapacaklarını ifade etti. İşte Serdar Adalı'nın göndermesi ve açıkladığı proje...

Beşiktaş'ta seçim süreci yaklaşırken, gözler bir yandan da Süper Lig'e çevrilmiş durumda. Kara Kartal, bu hafta ligde Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

SERDAR ADALI YENİ UYGULAMAYI DUYURDU

Beşiktaş'ın 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda aday olan Hasan Arat, geçtiğimiz günlerde düzenlediği proje lansmanında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Serdar Adalı "Beşiktaş App projesinden 1.5 yılda 25 milyon dolar gelir elde etmeyi planlıyoruz. Yönetimimizde çok iyi arkadaşlar var, istersek 4.5 yılda borcu sıfırlarız" ifadelerini kullanmıştı. Arat'a, rakibi Serdar Adalı'dan yanıt geldi.

"25 MİLYON DOLAR GETİREN APP KİMSEDE YOK"

25 milyon dolar getiren APP'nin hiçbir kulüpte olmadığını belirten Adalı, "Benim ekibimde de bu işlerden anlayan önemli isimler var. Biz mi bir şey atladık diye araştırdık. Barcelona'nın buna benzer bir uygulaması var, çok benzer. Oradan bir arkadaşımı aradım, senelik gelirin 3 milyon Euro'yu geçmediğini öğrendim. Hiç böyle hayali projelerle camianın önüne çıkmayacağız" şeklinde konuştu.

Adalı şöyle devam etti, "Hasan Bey sunduğu projeyle 4.5 yılda Beşiktaş'ın borcunu ödemeyi taahhüt ediyorsa profesyonel olarak görev yaptığı holdingler ve bankalar var, hemen oralarla görüşsün. Borcumuz 220-230 milyon Euro (7 milyar 215 milyon 500 bin TL) civarında. Bir taahhütnameyle teminat mektubunu divan kuruluna teslim etsin, yarın adaylıktan çekileyim. Derdimiz illa başkan olmak değil, öyle bir egomuz yok. Projeler güzel, kimsenin emeğini küçümsediğim yok ama hiçbir projenin ayakları yere basmıyor."

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Son dakika haberi: Serdar Adalı'dan SABAH Spor'a özel açıklamalar! Hasan Arat'a büyük gönderme...
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