Son dakika haberi: Serdar Adalı’dan SABAH Spor’a özel açıklamalar! Hasan Arat’a büyük gönderme...

"25 MİLYON DOLAR GETİREN APP KİMSEDE YOK"

25 milyon dolar getiren APP'nin hiçbir kulüpte olmadığını belirten Adalı, "Benim ekibimde de bu işlerden anlayan önemli isimler var. Biz mi bir şey atladık diye araştırdık. Barcelona'nın buna benzer bir uygulaması var, çok benzer. Oradan bir arkadaşımı aradım, senelik gelirin 3 milyon Euro'yu geçmediğini öğrendim. Hiç böyle hayali projelerle camianın önüne çıkmayacağız" şeklinde konuştu.