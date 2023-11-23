Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'de 13'üncü haftanın hakemleri belli oldu
Giriş Tarihi: 23.11.2023 12:49 Son Güncelleme: 23.11.2023 12:49

Süper Lig'de 13'üncü haftanın hakemleri belli oldu

DHA
Süper Lig’de 13’üncü haftanın hakemleri belli oldu

Milli ara sonrası Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:

CUMARTESİ

13.30 İstanbulspor - Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk
16.00 Konyaspor - Kasımpaşa: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Galatasaray - Alanyaspor: Ali Şansalan

PAZAR

13.30 Kayserispor - Adana Demirspor: Kadir Sağlam
16.00 Samsunspor - Beşiktaş: Abdülkadir Bitigen
16.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Turgut Doman
19.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

PAZARTESİ

20.00 Başakşehir FK - Pendikspor: Cihan Aydın
20.00 Sivasspor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu saatte yemek yiyen iğne ipliğe dönüyor! Üstelik yiyecek kısıtlaması yok…
Dünya Brad Pitt ile oğlunun kavgasını konuşuyor: “Pisliksin!”
Son dakika: Listeye bir çizik daha! MİT’ten PKK’nın sözde Suriye silahlanma sorumlusuna operasyon
Son dakika | AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Başkan Erdoğan A Haber'e yanıtladı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Antalya'da kız öğrencilerin şoke eden görüntüsü! Soruşturma başlatıldı
SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Gazze’de hedef tam ateşkes olmalı
Dünya bunu konuşuyor: Yürüyen iskeletler devri bitti
Başka yolu yok
CHP’nin İP’iyle kuyuya inmek
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig'de 13'üncü haftanın hakemleri belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA