Abdullah Avcı’dan ’Öğretmenler Günü’ ziyareti





Öğretmenlere çiçek veren Avcı, daha sonra konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelerek kendisine gelen sorulara cevap verdi. Ardından Trabzon Spor Lisesi'ni ziyaret eden Abdullah Avcı, burada görev yapan öğretmenlerin de gününü kutlayarak, kendilerine çiçek verdi. Avcı daha sonra aralarında milli sporcuların da bulunduğu Trabzon Spor Lisesi öğrencileri ile sohbet etti.



Teknik Direktör Abdullah Avcı, her iki ziyaretinde de okul yönetimlerine imzalı forma hediye ederken, kendisine de ziyaret anısına plaket takdim edildi.