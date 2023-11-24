Abdullah Avcı’dan Öğretmenler Günü ziyareti

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında bir dizi ziyaretlerde bulundu. İlk ziyaretini Bedri Rahmi Eyüboğlu İlkokulu'na yapan teknik direktör Abdullah Avcı burada öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Karşılama sonrası öğretmenlerle bir araya gelen Avcı, yaptığı konuşmasında, "Hem eğitim hem spor hem de sosyal hayatımızdaki kazanımlarımızda öğretmenlerimizin çok büyük emeği vardır. Bu kıymetli mesleği icra eden öğretmenlerimizin gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.