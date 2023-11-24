Ahmet Nur Çebi: Şenol Güneş, Tadic’i istemedi

HASAN ARAT'IN LOCASI BİLE YOK?

"Ben Emre Kocadağ'ı desteklerim. Aldığı karar, kendi kararıdır. Bir ağabey olarak kendisinin zorlu bir sürece gireceğini söyledim 1.5 sene sonra Emre Kocadağ'ın bu kulüpte başkanlık yapacağını tahmin ediyorum. Fikret Orman ile başkanlığım bittikten sonra hesaplaşacağımı söylemiştim. Zamanı geldi. Locası, kombinesi olmayan başkan olur mu? Serdal Bey'in kombinesi var, Hasan Bey'in yok. Hasan Bey maçları dostlarının localarında izliyor."