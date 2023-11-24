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Giriş Tarihi: 24.11.2023 10:42

Dani Alves'in 9 yıl hapsi istendi

Dani Alves’in 9 yıl hapsi istendi

Yılbaşı gecesi bir gece kulübünde genç bir kadına cinsel tacizde bulunmak suçundan tutuklu yargılanan Dani Alves için 9 yıl hapis cezası istendi.

Barcelona'nın eski futbolcusu Dani Alves, 30 Aralık 2022 gecesi Barselona'da bir gece kulübünde 23 yaşında bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 20 Ocak günü gözaltına alınmıştı.

Devam eden soruşturma kapsamında tutuklanan 40 yaşındaki futbolcu hakkında savcılığın istediği ceza belli oldu. Davaya bakan savcı, ifadeler ve bilirkişi raporu sonrası soruşturmayı tamamlayıp davayı açtı ve Dani Alves hakkında cinsel saldırıda bulunma suçundan 9 yıl hapis cezası ve 150 bin euro tazminat talep etti.

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Dani Alves'in 9 yıl hapsi istendi
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