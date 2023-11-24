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Giriş Tarihi: 24.11.2023 14:38

Erol Bulut'tan Bakasetas açıklaması

Erol Bulut’tan Bakasetas açıklaması

Cardiff City Teknik Direktörü Erol Bulut, transferde adı geçen Anastaios Bakasetas ile ilgili konuştu. Bulut, Yunan futbolcuyu Fenerbahçe döneminde de istediğini söylerken, şu anda transferin Bakasetas'ın ücreti nedeniyle zor olduğunu kaydetti.

Cardiff City Teknik Direktörü Erol Bulut, takımla adı geçen Anastaios Bakasetas transferiyle ilgili konuştu. Bulut, "Bakasetas, Alanyaspor'da çalıştığım dönemde oraya getirdiğim bir oyuncu. Siopis ve Bakasetas ile birlikte Alanya'da kupa finaline çıktık ve Avrupa Ligi'ne katıldık. Fenerbahçe'de görev yaptığım dönemde Bakasetas'ı istedim ama olmadı ve Trabzonspor'a gitti. Trabzonspor'da kupa kazandı ve iyi oynuyor" sözlerini kullandı.

"BU MAAŞLARI ÖDEMEK MÜMKÜN DEĞİL"
Bakasetas ile ilgili sözlerine devam eden Erol Bulut, Yunan futbolcunun Trabzonspor'da kazandığı ücret nedeniyle bu transferin oldukça zor olduğunu aktardı. 48 yaşındaki teknik adam, "Kulübümüz için bu maaşları ödemek mümkün değil. Bu yüzden bu anlaşma bizim için zor görünüyor. Bakasetas'ı çok iyi tanıyorum ve o harika bir oyuncu. Onun bir takıma neler verebileceğini biliyorum" şeklinde konuştu.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
2021 yılından bu yana Trabzonspor forması giyen 30 yaşındaki Bakasetas'ın, Karadeniz temsilcisiyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Trabzonspor, Bakasetas ile şu ana kadar yaptığı sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamadı. Bordo-mavililer, Yunan futbolcuyu kadrosunda tutmak adına görüşmelere devam edecek. Bakasetas, Trabzonspor forması altında çıktığı 113 maçta 31 gol attı ve 22 asist yaptı.

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Erol Bulut'tan Bakasetas açıklaması
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