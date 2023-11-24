Inter’in yeni hedefi Mehdi Taremi!

Golcü arayışlarını sürdüren Serie A ekibi Inter, istediği yıldızı Portekiz'de buldu.
O'Jogo'da yer alan habere göre; Inter, Porto forması giyen İranlı yıldız oyuncu Mehdi Taremi için kolları sıvadı.
Inter'in Porto ile sözleşmesinde son yıla giren Taremi için Portekiz kulübüne yakın bir zamanda teklif sunacağı belirtildi.
TAREMI, INTER'İ İSTİYOR
Haberde, İranlı golcü oyuncu Taremi'nin Avrupa'da kalmak istediği ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettiği belirtilirken, 31 yaşındaki yıldız ismin Inter'e transfer olmaya sıcak baktığı aktarıldı.