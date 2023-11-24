Kadın hakemler, ilk kez MHK Semineri’ne katıldı

TFF'den yapılan açıklamaya göre, federasyonun Riva'da bulunan yerleşkesinde gerçekleştirilen ve 2 gün süren seminerde kadın hakemlere çeşitli eğitimler verildi. Seminerin ikinci ve son gününde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu ve MHK üyeleri ile VAR Danışmanı Pawel Gil de yer aldı.

Başkan Büyükekşi, yaptığı konuşmada, kadın hakemleri ilk kez Riva'da kamp programında ağırladıklarını belirterek, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana kadınlarımıza özel önem verdiğimizin altını çiziyorum. Sizler evlerinizde bir eş, anne ve evlatsınız. Gönülden bağlı olduğunuz hakemlik mesleğinde zorlandığınız dönemler olabilir. Hepimiz çok iyi biliyoruz. Hakemlik en zor mesleklerden biri. Ancak şunu sakın unutmayın; sizler Türk futbolu adına çok önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz. Burada da büyük bir ailenin değerli üyeleri olduğunuzu bilin. Ancak sizlerden de güven, adalet, şeffaflık ve eşitlik prensiplerimizle müsabakalarınızı yönetmenizi bekliyoruz. Türk futbolunun gelişmesi için üstlendiğiniz sorumluluğun bilinciyle her gün kendinizi geliştirmenizi istiyoruz. Daha çok çalışmanızı ve hataları asgari seviyeye indirmenizi bekliyoruz. Kendinize ve vicdanınıza güvenerek adalet terazisinden şaşmadan kararlarınızı verin. Tüm kadın hakemlerimize görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Mehmet Büyükekşi, yaptığı konuşmanın ardından kadın hakemlerle bir süre sohbet etti. MHK kasım ayı hakem eğitim programı kapsamında organize edilen seminer, bu akşam son bulacak.