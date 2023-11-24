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Giriş Tarihi: 24.11.2023 22:18

Mario Balotelli'den çok sert açıklama! "Böyle saçmalıklardan..."

Mario Balotelli’den çok sert açıklama! Böyle saçmalıklardan...

Yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat geçiren ve İtalya'da tedavisi devam eden Mario Balotelli, trafik kazası geçirmişti. İtalyan yıldızdan ilk açıklama geldi.

İtalya'da trafik kazası geçiren Mario Balotelli, dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Dillingernews'e konuşan Mario Balotelli, "Sarhoş değildim. İnsanlar, sadece arabayla geçirdiğim kazadan bahsediyor. Böyle saçmalıklardan bahsetmenin modası geçmiş zannediyordum." dedi.

İtalyan yıldız ayrıca, "Başkaları karışmış olsa ya da biri yaralansa anlarım. Sadece bir arabayı parçaladım. Hayatta var olan onca sorundan bahsetmek yerine benim hiçbir değeri olmayan kazam ön sayfalarda yer alıyor." şeklinde konuştu.

İtalya'nın Brescia şehrinde trafik kazası geçiren tecrübeli golcü, kazayı yara almadan atlattı.

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Mario Balotelli'den çok sert açıklama! "Böyle saçmalıklardan..."
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