Ne Messi ne Maradona tek kahraman Martinez

Arjantinli taraftarlara vuran Brezilya polisinin elinden copunu almaya çalışan 31 yaşındaki kaleci, ülkesinde kahraman ilan edildi
Dünya futbolunun iki devi, Güney Amerika'nın en önemli iki futbol ülkesi Brezilya ile Arjantin arasındaki maçta çıkan olaylar gündeme damga vurdu. Brezilya milli marşı okunduğu sırada Arjantinli taraftarlar ile Brezilya polisi arasında kavga çıktı. Güvenlik güçleri, futbolseverleri coplarken bunu gören Arjantinli yıldızlar tribüne koşup polisle tartıştı. Bu anlarda Tangocular'ın kalecisiEmiliano Martinez'in, polisin copunualmaya çalışması ve taraftarlarıkoruması ülkesinde kahramankabul edilmesini sağladı. Arjantin medyası ve halkı oyuncuyu bağrına basıp manşetlere taşıdı.
FIFA OLAYLARI KINADI
OLAYLARIN ardından FIFA ve CONMEBOL kınama mesajı yayınladı. Irkçılık ve yabancı düşmanlığı vurgusu yapılan açıklamada ceza detayı yer almadı. Arjantin cephesi ise Brezilya'dan puan silinmesini istiyor.