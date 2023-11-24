Ne Messi ne Maradona tek kahraman Martinez

Dünya futbolunun iki devi, Güney Amerika'nın en önemli iki futbol ülkesiilearasındaki maçta çıkan olaylar gündeme damga vurdu. Brezilya milli marşı okunduğu sırada Arjantinli taraftarlar ile Brezilya polisi arasında kavga çıktı. Güvenlik güçleri, futbolseverleri coplarken bunu gören Arjantinli yıldızlar tribüne koşup polisle tartıştı.Arjantin medyası ve halkı oyuncuyu bağrına basıp manşetlere taşıdı.OLAYLARIN ardından FIFA ve CONMEBOL kınama mesajı yayınladı. Irkçılık ve yabancı düşmanlığı vurgusu yapılan açıklamada ceza detayı yer almadı. Arjantin cephesi ise Brezilya'dan puan silinmesini istiyor.