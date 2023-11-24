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Giriş Tarihi: 24.11.2023 22:24

Paderborn, Max Kruse ile yollarını ayırdı

Paderborn, Max Kruse ile yollarını ayırdı

Almanya 2. Lig takımlarından Paderborn, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Max Kruse'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucu feshedildiğini açıkladı.

Paderborn, Max Kruse'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Her iki taraf da sportif gelişimi farklı hayal ediyordu. Max çok iyi bir yoldaydı ancak sakatlık nedeniyle yavaşladı. Mevcut durum bizim ve oyuncu için tatmin edici olmadığından dolayı yollarımız ayrılmıştır. Max, Paderborn'da örnek bir davranış sergiledi. Ona gelecek için en iyisini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Alman ekibinde sadece 5 karşılaşmaya çıkan Kruse, bu karşılaşmalarda 1 asist kaydetti.

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Paderborn, Max Kruse ile yollarını ayırdı
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