Servet Çetin'den flaş sözler! "Yabancıya kesinlikle karşıyım"

Pek çok isim pro-lisanssız hocalık yapıyor. Çok önemli midir bu belge?

O sahaya girecekseniz, belgeniz olması gerekiyor. Kimseye 'Belgesi bile yok, başkasının belgesini kiralıyor' kozunu vermem. Kendimi övmüş gibi olacağım ama kavrula kavrula geldim. İşime hakimim, transfere hakimim.



"GENÇ NESİL TEKNOLOJİ VE BİLİMİ KULLANIYOR"



Genç bir jenerasyon, müthiş bir sirkülasyon var. Sezon ortası gelmeden Şenol Güneş de dahil birçok hoca gitti. Yorumunuz nedir?

Yeni insanların girmesi gerek bu sektöre. Emre (Belözoğlu), Ömer (Erdoğan), Çağdaş (Atan), herkes bir şeyler yapma derdinde. Şu anki nesil teknoloji ve bilimi işin içine katıyor.