SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: İlk hedef Çağlar Söyüncü

SAKATLIKLAR SARSTI

Kanarya'nın başarılı stoperi Djiku, Fransız basınına konuştu. Süper Lig'in oldukça atletik bir lig olduğunu söyleyen Ganalı oyuncu, "Türkiye'de tutku çok daha farklı bir noktada. Bu benim ilk sakatlığım değil, son da olmayacak. Takımda bir duraklama veya aksama olduğunu düşünmüyorum. Şu anda çok fazla sakatlık oldu. Sıkı bir maç tempomuz var. Herhangi bir şekilde endişelenmiyorum" dedi.