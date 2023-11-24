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Giriş Tarihi: 24.11.2023 20:15 Son Güncelleme: 24.11.2023 20:17

Son dakika haberi: Filistin'e destek verdi gözaltına alındı! Cezayirli futbolcu Youcef Atal'a büyük şok

Son dakika haberi: Filistin’e destek verdi gözaltına alındı! Cezayirli futbolcu Youcef Atal’a büyük şok

Son dakika haberi: İsrail'in Filistin topraklarında yaptığı soykırım devam ediyor. Fransa Ligi ekiplerinden Nice forması giyen Youcef Atal, sosyal medyadan paylaştığı destek videosunun ardından gözaltına alındı. İşte tüm detaylar...

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Nice'in Cezayirli futbolcusu Youcef Atal'ın, geçen ay Yahudilere beddua eden kişinin videosunu sosyal medyada paylaştığı için hakkında açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Atal, ülkenin güneyindeki Nice kentinde dün gözaltına alındı.

Geçen ay sosyal medyada Yahudilere beddua eden kişinin videosunu sosyal medyada paylaşmasının ardından hakkında "nefrete kışkırtma" gerekçesiyle açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Atal'ın, ifade vermesinin ardından bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Atal'ın geçen ay sosyal medya hesabından bir kişinin Yahudilere beddua ettiği konuşmaya ait videoyu paylaşması Fransa'da tepki görmüştü.

Nice takımı, daha sonra paylaşımını silmesine ve özür dilemesine rağmen futbolcuyu kadro dışı bırakmıştı.

Nice Savcılığı olayla ilgili, 16 Ekim'de "nefrete kışkırtma" gerekçesiyle Atal hakkında soruşturma başlatmıştı.

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Son dakika haberi: Filistin'e destek verdi gözaltına alındı! Cezayirli futbolcu Youcef Atal'a büyük şok
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