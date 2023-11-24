Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TFF Tahkim Kurulu'ndan Ertuğrul Doğan ve Erden Timur'un cezalarına indirim
Giriş Tarihi: 24.11.2023 17:02

TFF Tahkim Kurulu'ndan Ertuğrul Doğan ve Erden Timur'un cezalarına indirim

AA
TFF Tahkim Kurulu’ndan Ertuğrul Doğan ve Erden Timur’un cezalarına indirim

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen cezalarda indirim yaptı.

TFF'den yapılan açıklamada kurulun, Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ardından basın mensuplarına verdiği röportajda yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin lira para cezasına çarptırılan Ertuğrul Doğan'ın itirazını incelediği belirtildi.

Kurulun, başkan Doğan'ın cezasının 30 gün ve 142 bin 857,14 lira şeklinde düzeltilmesine karar verdiği aktarıldı. Doğan'a hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları gerekçesiyle verilen 200 bin lira para cezasının ise onandığı ifade edildi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a medyaya verdiği demeçte yer alan "Sportmenliğe aykırı hareketi" ve "Hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları" nedeniyle uygulanan 30 gün hak mahrumiyeti ve 143 bin para cezasında da indirime gidildi. Hak mahrumiyetinin 21 güne, para cezasının da 100 bin liraya indirildiği kaydedildi.

ENES ÜNAL, MENAJER BATUR ALTIPARMAK'A 150 BİN EURO ÖDEYECEK
Tahkim Kurulu, menajer Batur Altıparmak'ın milli futbolcu Enes Ünal ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun (UÇK) kararına karşı yaptığı itirazı da inceledi.

Karara göre Enes Ünal'ın feshinin haksız olduğunun tespiti ve Altıparmak'ın talebinin kısmen kabulüyle 200 bin avro cezai şart alacağından yüzde 25 oranında hakkaniyet indirimi yapılması neticesinde Enes Ünal tarafından Batur Altıparmak'a 150 bin avro ödenmesine karar verildiği belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ümit Dikbayır, İYİ Parti'yi topa tuttu: Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener poşetle 200'er bin TL para dağıttı
Hamile olduğunu duyurmuştu! Bebeklerini 7.5 milyon dolarlık bu malikanede büyütecekler: "Doğuştan şanslı..."
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Şehit Aybüke Yalçın'ın bağlaması Başkan Erdoğan'a emanet
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan BMGK'ya Gazze tepkisi: Bu süreçte tamamen işlevsiz kaldı
Fatih Terim, Arda Turan, Seçil Erzan olayına dair kafamdaki 3 soru
Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın elini öpmüştü! Özgür Özel: Onurumdur, gururumdur
Dünya Brad Pitt ile oğlunun kavgasını konuşuyor: “Pisliksin!”
Servet Çetin'den flaş sözler! "Yabancıya kesinlikle karşıyım"
SON DAKİKA HABERİ | AFAD duyurdu! Malatya'da 5.2 ve 4.7 büyüklüğünde deprem
ARKADAŞINA GÖNDER
TFF Tahkim Kurulu'ndan Ertuğrul Doğan ve Erden Timur'un cezalarına indirim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA