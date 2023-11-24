TFF Tahkim Kurulu’ndan Ertuğrul Doğan ve Erden Timur’un cezalarına indirim

Kurulun, başkan Doğan'ın cezasının 30 gün ve 142 bin 857,14 lira şeklinde düzeltilmesine karar verdiği aktarıldı. Doğan'a hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları gerekçesiyle verilen 200 bin lira para cezasının ise onandığı ifade edildi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a medyaya verdiği demeçte yer alan "Sportmenliğe aykırı hareketi" ve "Hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları" nedeniyle uygulanan 30 gün hak mahrumiyeti ve 143 bin para cezasında da indirime gidildi. Hak mahrumiyetinin 21 güne, para cezasının da 100 bin liraya indirildiği kaydedildi.