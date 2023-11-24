Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor, Avcı ile yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor
Giriş Tarihi: 24.11.2023 14:00

Trabzonspor, Avcı ile yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

İHA
Trabzonspor, Avcı ile yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

Trabzonspor Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yenilmezlik serisini 5 maça çıkarmak isteyen bordo-mavililer, Sivas'da 5 sezonluk galibiyet hasretini de sonlandırmak istiyor.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından Trendyol Süper Lig'de oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan bordo-mavililer, yenilmezlik serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyor. Alanyaspor'u evinde 1-0 mağlup eden ardından deplasmanda Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan, Fenerbahçe'yi 3-2 yenen Karadeniz ekibi evinde ise Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

4 maçta 10 puan elde eden Trabzonspor, adım adım zirve yürüyüşünü sürdürürken, Avcı ile yakaladığı yenilmezlik serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyor. 27 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Sivasspor'un konuğu olacak olan Trabzonspor, rakibini en son 26 Kasım 2017 2-1 mağlup eden bordo-mavililer söz konusu dönemin ardından rakibi karşısında dış sahada galip gelemedi. Söz konusu dönem içersin de 2 mağlubiyet 3 beraberlik elde etti.



ONUACHU, İNGİLİZLERİ ŞAŞIRTIYOR
İngiltere'nin Championship ekiplerinden Southampton'a, Belçika'nın Genk takımından 18 Milyon Euro'luk bonservis bedeliyle transfer olan Paul Onuachu, İngiliz ekibinde beklentileri karşılayamamasının ardından Trabzonspor'a kiralık olarak transfer olmuştu. Nijeryalı golcü Karadeniz ekibinde ise adeta kendini bularak İngilizleri şaşırtıyor.

Bordo-Mavili takım ile çıktığı 8 maçta 6 gol atıp 1 asistlik performans ortaya koyan golcü oyuncu Trabzonspor'un elde ettiği 22 puanın 12'ne direk katkıda bulundu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ümit Dikbayır, İYİ Parti'yi topa tuttu: Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener poşetle 200'er bin TL para dağıttı
Hamile olduğunu duyurmuştu! Bebeklerini 7.5 milyon dolarlık bu malikanede büyütecekler: "Doğuştan şanslı..."
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Şehit Aybüke Yalçın'ın bağlaması Başkan Erdoğan'a emanet
SON DAKİKA HABERİ | AFAD duyurdu! Malatya'da 5.2 ve 4.7 büyüklüğünde deprem
Dünya Brad Pitt ile oğlunun kavgasını konuşuyor: “Pisliksin!”
Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın elini öpmüştü! Özgür Özel: Onurumdur, gururumdur
Fatih Terim, Arda Turan, Seçil Erzan olayına dair kafamdaki 3 soru
Bu saatte yemek yiyen iğne ipliğe dönüyor! Üstelik yiyecek kısıtlaması yok…
Servet Çetin'den flaş sözler! "Yabancıya kesinlikle karşıyım"
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor, Avcı ile yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA