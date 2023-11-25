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Giriş Tarihi: 25.11.2023 14:48

Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat: Beşiktaş fabrika ayarlarına dönecek

İHA
Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat: Beşiktaş fabrika ayarlarına dönecek

Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, taraftarın takımın en büyük gücü olduğunu ve yönetimin taraftarla kavga etmemesi gerektiğine dikkat çekerek, "Gençleri anlamadan, hayallerine ortak olmadan Beşiktaş’la ilgili bir vizyon koyamazsınız. Beşiktaş fabrika ayarlarına dönecek. Beşiktaş Beşiktaşlılar tarafından yönetilecek" dedi.

Beşiktaş'ta 3 Aralık tarihinde yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adayı Hasan Arat, çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Ankara'da ziyaretlerde bulunan Arat, kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldi.

Medya tarafından kendisine sansür uygulandığını ve bir aday olarak gerektiği kadar basında yer almadığını ifade eden Hasan Arat, "Genel kurul toplantılarına gittik. İnanılmaz bir sansürle karşılaştık. Doğum gününü anlatanlar basında yer aldı, kulüp meselesini konuşan 40 yıllık Hasan Arat 2 satır yer almadı. Bizde kendi sosyal medyamızı oluşturduk. Camiamla kendim direkt mesajlaşmak istedim. Bana sansür uygulayan medyaya ders olsun. Özgür Beşiktaşlıların haber alma hakkını elinden almayacaksınız. Bunu Beşiktaşlı affetmez. Beşiktaşlı gider sandıkları patlatır" ifadelerini kullandı.

"GÖLGE BAŞKANLAR ORTAYA ÇIKTI"
Beşiktaş'ta seçime sayılı günler kala çok farklı şeylerin yaşandığını ve 'Gölge Başkanlar'ın ortaya çıktığını belirten Arat, "Normalde kongreye götüren bir başkan istifa eder. 30 gün sonra seçime gidilir. Gücü varsa aday olur, yoksa kenara çekilir. Beşiktaş'ta çok farklı şeyler oluyor. Gölge Başkanlar ortaya çıktı. Kimin başkan olduğunu biz anlamıyoruz. Rakibimiz kim anlamıyoruz. Plazalardan Beşiktaş'ı dizayn ediyorlar. Sahte evrak verip Beşiktaş'ı 1 sene Avrupa kupalarından men edenler Beşiktaş'ı dizayn ediyorlar. 2003-2004 sezonunda kaybedilen şampiyonluğun hesabını veremeyenler yine toplantı yapıyorlar" açıklamalarında bulundu.

"CEVABI SİZ SANDIKTA VERECEKSİNİZ"
Beşiktaş'ın ve Beşiktaşlının özgür olduğunu oylarını yönlendirilemeyeceğini ve taraftarla kavga edilmemesi gerektiğine vurgulayan Arat şu sözleri kaydetti:

"Beşiktaşlı özgürdür, nereye oy verileceği söylenecek bir insan değildir. Gerekli iletişim kurulmuyor. Bir yönetim taraftarıyla kavgalı olamaz. Taraftarı kucaklayacaksın, onlar senin en büyük gücün. Sürekli taraftarı suçlamayacaksın. Beşiktaş'ta icazetle aday olunmaz. İcazet beklenmez. Plazalardan Beşiktaş'ı perişan eden insanlardan icazet hiç beklenmez. Aday belli oldu ve biz yarışımıza başladık. Bu centilmence devam edecek rahat olun. Biz Beşiktaş'a zarar verecek hiçbir eylemin içine girmeyiz. Birkaç gündür başlayan, kulüp internet sitesinden devam eden kampanyalara cevap vermiyorum. O cevabı siz sandıkta vereceksiniz. Gençleri anlamadan, hayallerine ortak olmadan Beşiktaş'la ilgili bir vizyon koyamazsınız. Beşiktaş fabrika ayarlarına dönecek. Beşiktaş Beşiktaşlılar tarafından yönetilecek."

"BİZ BEŞİKTAŞ APP DİYORUZ, ARKADAŞLAR BUNU OYUN KONSOLU ZANNEDİYOR"
Projelerini açıklamadan eleştiri oklarının hedefine girdiğini söyleyen Hasan Arat, "Aday olduk, proje beklediler, 'yok' dediler. Hazırladığımız projelerin son detaylarını verip lansman yaptık, taraftarımıza açıkladık. Hiçbir proje açıklamadan bizi eleştirenler var. Taraftar ve kongre üyeleri bunu görüyor. Biz Beşiktaş App diyoruz, arkadaşlar bunu oyun konsolu zannediyor" değerlendirmesinde bulundu.

"DEVLET, BEŞİKTAŞ'I SEVER"
Beşiktaş'a ait taşınmazlarla ilgili olarak bir kısa film izleten Arat, "Burada Beşiktaş'a ait olan ve bir çoğunuzun bilmediği taşınmazlar var. Hepsi devlet tarafından verildi. Devlet, Beşiktaş'ı sever. Bu taşınmazların yenilenmesi, işlevsel hale ve para kazanmaya başlayan yerler haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat: Beşiktaş fabrika ayarlarına dönecek
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