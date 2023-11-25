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Giriş Tarihi: 25.11.2023 14:50 Son Güncelleme: 25.11.2023 14:51

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı: Önceliğimiz takımı toparlayarak Şampiyonlar Ligi’ne götürmek

İHA
Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı: Önceliğimiz takımı toparlayarak Şampiyonlar Ligi’ne götürmek

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, salı günü projelerini açıklayacaklarını duyurarak, "Önceliğimiz takımı toparlayarak Şampiyonlar Ligi’ne götürmek" dedi.

Beşiktaş'ta başkanlık seçimi öncesi adaylar çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Ankara ziyaretinde bulunan Serdal Adalı, Ankara'da Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve Kadınları Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

Burada açıklamalarda bulunan başkan adayı Serdal Adalı, "Hem üniversite öğrencisi kardeşlerimize hem de kadınlara pozitif ayrımcılık oluşturacağız. Kongre üyeliği ve bilet satışlarında güzel projelerimiz olacak. Mali kongrede ibra edip etmeyeceğim Allah'la benim aramda. Orada herkes nasıl oy vereceğimi görecek. Yönetimdeki arkadaşlarıma da bu konuda bir tavsiyede bulunmam doğru olmaz. Herkesin kendi hür iradesi var. Salı günü projelerimizi açıklayacağız. Ancak bizden öyle ışıklı gösteriler beklemeyin. Biz o paraları altyapıya harcayacağız. Bizim birinci önceliğimiz takımı toparlayarak Şampiyonlar Ligi'ne götürmek. Avrupa'da olmayan bir takıma yıldız oyuncu gelir mi?" açıklamalarında bulundu.

Mevcut Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yaşadığı gerilim hakkında da konuşan Adalı, "Masaya vurma işi, Federasyon'a tepki gösterme işi Federasyon yönetim kurulunda yer alan delegemizden başlar. Oradan bir tepki olmayınca gelir (Mehmet Büyükekşi) parmak sallar" ifadelerini kullandı.

ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ
Beşiktaş başkanlık seçimi öncesi çalışmalarına devam eden adaylardan Serdal Adalı, Ankara programı kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Adalı, "Ankara bizim için bugün ve daima Atamızdır, Anıtkabirdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk; hem Beşiktaşımız, hem de bizim için her zaman önceliktir. Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük coşku ile kutladığımız bugünlerde, cumhuriyetimizin her daim izinde 120 yılı geride bırakan Beşiktaş başkan adayı olarak huzurunuzda bulunmak, tarif edilemez bir onurdur. Tarihe adını yazdıran binlerce sporcusu, dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarıyla Beşiktaş camiası olarak, Atamızın çizdiği yolda ilke ve inkilaplarının ışığında durmadan yürüyeceğimize söz veriyoruz" ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı: Önceliğimiz takımı toparlayarak Şampiyonlar Ligi’ne götürmek
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