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Giriş Tarihi: 25.11.2023 17:07

Beşiktaş kafilesi, Samsun’da çiçeklerle karşılandı

İHA
Beşiktaş kafilesi, Samsun’da çiçeklerle karşılandı

Trendyol Süper Lig’de Samsunspor ile karşılaşacak Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet, maçtan 1 gün önce Samsun’a geldi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Samsunspor ile karşılaşacak. Beşiktaş kafilesini taşıyan ve Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan kalkan özel uçak, Samsun-Çarşamba Havalimanı'na indi. Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyeti siyah-beyazlı takımın taraftarları çiçeklerle karşıladılar. Taraftarın yoğun ilgisi eşliğinde Samsun'a ayak basan Rıza Çalımbay ve öğrencileri, kendilerini karşılayan taraftarlarla fotoğraf çektirip, imza vermeyi de ihmal etmediler. Kafilede Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun da yer aldı.

Havalimanında kendilerini konaklayacakları otele götürecek otobüse binen futbolcular, kampa girerek maç saatini beklemeye başladılar.
Samsunspor ile Beşiktaş yarın saat 16.00'da 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya gelecekler.

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Beşiktaş kafilesi, Samsun’da çiçeklerle karşılandı
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