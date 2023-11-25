Davy Klaassen, Beşiktaş’a önerildi

Beşiktaş'ta milli ara dönüşü Samsunspor hazırlıkları devam ederken bir yandan da kadroyu güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay kalacakmışçasına çalışıyor ve en kötü ayrılsa dahi yeni gelecek ekibe rapor sunmak istiyor. Yaz transfer döneminde kadroya çok yönlü bir orta sahayı takviye etmek isteyen Siyah-Beyazlılar, o dönem bonservisi Ajax'ın elinde bulunan Davy Klaassen ile iletişime geçmişti. Fakat dönemin şartları sebebiyle uygun bir anlaşma zemini bulamamıştı.

Klaassen, sonrasında ise bedelsiz olarak İtalya Serie A ekiplerinden İnter'in yolunu tuttu. Deneyimli orta saha oyuncusu, Çizme'de ise aradığını bulamadı. Bu sezon 9 maça çıkarken, yalnızca bir gol atabildi. Deneyimli orta saha oyuncusu, Çizme'de ise aradığını bulamadı. Bu doğrultuda Siyah-Beyazlı kulübe, oyuncu için ilgisinin devam edip, etmediği soruldu.

Fakat yönetim, 4 Aralık'ta gerçekleşecek olan seçim nedeniyle yeni oluşacak yönetim ile irtibata geçilmesini istedi. Kendine kulüp arayan 30 yaşındaki oyuncunun, Beşiktaş'tan gelecek yanıtı beklediği öğrenildi. Hollandalı oyuncunun kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. (Fanatik)