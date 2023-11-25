Fener’de Djiku ve Fred sıkıntısı

İsmail Kartal, yaşadıkları sakatlık sonrası fiziki açıdan istenilen seviyeye gelemeyen talebelerini riske atmayıp, zorlu Sivasspor karşılaşmasına saklamayı planlıyor
Kadıköy'de yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Fenerbahçe'de Djiku ve Fred, sakatlıklarını atlatmalarına rağmen 90 dakikayı çıkarabilecek seviyeye gelemediler. Fred için milli araöncesi "Adana Demirspormaçına yetişirmi?" tartışmalarıyapılırkenBrezilyalı ortasahanın kondisyonaçısındanhâlâ yüzde yüzlük seviyedeolmadığı belirtildi. Teknik direktör İsmail Kartal, doktorlardan gelecek son rapor doğrultusunda bir karar verecek.
ZAJC, CRESPO'YA GÖRE BİR ADIM ÖNDE
Ancak deneyimli antrenörün şu an için düşüncesi, iki futbolcusunu da riske atmadan diğer hafta oynanacak Sivasspor maçına taşımak. Kartal,Djiku'nun formagiyememesidurumunda stoperiSamet Akaydınve Oosterwoldeikilisindenoluşturacak. Tecrübeli hoca, Osayi'nin yokluğunda sağ bekte Mert Müldür'e görev verirken sol bekte ise Ferdi Kadıoğlu her zamanki gibi sahada olacak. İsmail Kartal, Fred'in oynamaması halinde ise Crespo ve Zajc ikilisi arasından bir seçim yapacak. Zajc, takım arkadaşına göre bir adım önde bulunuyor.
SAKAT OYUNCULARIN SON DURUMU BECAO: Ocak ayının ilk haftalarında dönmesi bekleniyor. SERDAR AZİZ: Aralık ayının ilk haftası oynayabilecek duruma gelmesi planlanıyor. DJİKU: Bireysel çalışmalara başladı. Bu hafta kadroda olmayacak. Salon ve bireysel çalışmalara bir süre daha devam edecek. Sivasspor maçına yetişme ihtimali var. FRED: Sakatlığını atlattı. Salonda güçlendirme ve bireysel yoğunluk idmanları yapıyor. Oyuncu en iyi haline gelene kadar korumak isteniyor. Son karar İsmail Kartal'ın. JOSHUA KİNG, EMRE MOR VE CENGİZ ÜNDER: Tüm taktik idmanlarında yer aldılar. İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde forma giyebilecekler.
JESUS KRIZI ÇÖZÜLDÜ
Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde Türkiye Kupası'nın kazanılmasından dolayı doğan alacağının ödenmediği için FIFA'ya başvurma kararı alan Jorge Jesus, sarı-lacivertli kulübe, son bir uyarı mektubu gönderdi. Bu gelişmenin ardından, taraflar arasında anlaşma sağlanınca Portekizli hoca, FIFA'ya gitme kararını rafa kaldırdı.