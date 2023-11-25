Fener’de Djiku ve Fred sıkıntısı

Kadıköy'de yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Fenerbahçe'de Djiku ve Fred, sakatlıklarını atlatmalarına rağmen 90 dakikayı çıkarabilecek seviyeye gelemediler.Teknik direktör İsmail Kartal, doktorlardan gelecek son rapor doğrultusunda bir karar verecek.Ancak deneyimli antrenörün şu an için düşüncesi, iki futbolcusunu da riske atmadan diğer hafta oynanacak Sivasspor maçına taşımak.. Tecrübeli hoca, Osayi'nin yokluğunda sağ bekte Mert Müldür'e görev verirken sol bekte ise Ferdi Kadıoğlu her zamanki gibi sahada olacak. İsmail Kartal, Fred'in oynamaması halinde ise Crespo ve Zajc ikilisi arasından bir seçim yapacak. Zajc, takım arkadaşına göre bir adım önde bulunuyor.Ocak ayının ilk haftalarında dönmesi bekleniyor.Aralık ayının ilk haftası oynayabilecek duruma gelmesi planlanıyor.Bireysel çalışmalara başladı. Bu hafta kadroda olmayacak. Salon ve bireysel çalışmalara bir süre daha devam edecek. Sivasspor maçına yetişme ihtimali var.Sakatlığını atlattı. Salonda güçlendirme ve bireysel yoğunluk idmanları yapıyor. Oyuncu en iyi haline gelene kadar korumak isteniyor. Son karar İsmail Kartal'ın.Tüm taktik idmanlarında yer aldılar. İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde forma giyebilecekler.Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde Türkiye Kupası'nın kazanılmasından dolayı doğan alacağının ödenmediği için FIFA'ya başvurma kararı alan Jorge Jesus, sarı-lacivertli kulübe, son bir uyarı mektubu gönderdi. Bu gelişmenin ardından, taraflar arasında anlaşma sağlanınca Portekizli hoca, FIFA'ya gitme kararını rafa kaldırdı.