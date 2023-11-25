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Giriş Tarihi: 25.11.2023 22:26

Kazımcan Karataş: "Yarın ne olacağı belli değil"

Kazımcan Karataş: Yarın ne olacağı belli değil

Galatasaraylı futbolcu Kazımcan Karataş, yoğun bir fikstüre 3 puanla girdiklerini ve bunun için mutlu olduklarını söyledi.

Galatasaray, Süper Lig'in 13'üncü hafta karşılaşmasında konuk ettiği Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı ekibin sol bek oyuncusu Kazımcan Karataş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Genel bir değerlendirme yaparak sözlerine başlayan Karataş, "Yoğun bir fikstüre 3 puanla girdik. Bunun için mutluyuz. Önümüzde bir Şampiyonlar Ligi maçı var. Onu da en iyi şekilde değerlendireceğiz" dedi.

"YARIN NE OLACAĞI BELLİ DEĞİL"

Sol bek pozisyonunda Angelino ile girdiği rekabete de değinen genç oyuncu, "Ben ya da Angelino sol bekte oynuyoruz. İkimiz de takıma katkı vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Yarın ne olacağı belli değil. Onun için çalışıyoruz ve gelişmeye devam ediyoruz. Büyük takımda oynamak zor ve bunu başaracağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kazımcan Karataş, sol kanatta önünde oynayan Wilfried Zaha ile uyumu hakkında gelen bir soruya ise "Maç içinde istedikleri şeyler, benim de yaptığım şeyler. Bazı pozisyonlar içeri giriyorum bazı pozisyonlar çizgiyi kullanıyorum. Hem bu sene hem de gelecek yıl elimden geleni yapacağım" şeklinde cevap vererek sözlerini noktaladı.

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Kazımcan Karataş: "Yarın ne olacağı belli değil"
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