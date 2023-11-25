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Giriş Tarihi: 25.11.2023 19:08

Konyaspor, Kasımpaşa'yı rahat geçti! Yeşil-beyazlılar tehlikeden uzaklaştı

Konyaspor, Kasımpaşa’yı rahat geçti! Yeşil-beyazlılar tehlikeden uzaklaştı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0 yendi. Bu skorla beraber puanını 13'e yükselten ev sahibi takım, küme hattından çıkarak 15. sıraya yükseldi. İstanbul temsilcisi ise 18 puanla 8. sırada kaldı.

Konyaspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Kasımpaşa'yı sahasında 2-0 mağlup etti. Mücadelede Konyaspor'un gollerini 63'üncü dakikada Cikalleshi ve 76'ncı dakikada Guilherme kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

7'nci dakikada ceza alanına topla sokulan Muric'in plase vuruşu sol yan direğin yanından az farkla auta çıktı.

45'inci dakikada Cicaldau'nun ceza alanı sol çaprazından vuruşu kalecide kaldı.

63'üncü dakikada Konyaspor golü buldu. Moreno'nun ceza alanı sağ çaprazından içeriye ortasında Cikalleshi'nin dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

65'inci dakikada Ngoy'un arapasında ceza alanı yayı üzerinde topa gelişine vuran Hajradinovic'in şutu sağ yan direğin yanından auta çıktı.

71'inci dakikada Cicaldau'nun ceza alanı çizgisi önünden kullandığı serbest vuruş kalenin az farkla üstünden dışarı çıktı.

74'üncü dakikada topla birlikte ceza alanı önüne kadar gelen Moreno'nun şutu kalenin yanından dışarı çıktı.

75'inci dakikada ceza alanına sokulan Prip'in şutunu kaleci kornere çeldi.

76'ncı dakikada orta alanda Cikalleshi'nin pasıyla ceza alanına kadar topu süren Guilherme ceza alanına girdi. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

Karşılaşma 2-0 sona erdi.

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Konyaspor, Kasımpaşa'yı rahat geçti! Yeşil-beyazlılar tehlikeden uzaklaştı
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