Manchester City-Liverpool maçında kazanan çıkmadı!

İngiltere Premier Lig, milli ara dönüşünde dev bir maça sahne oldu. Şampiyonluğun en büyük iki adayı Manchester City ve Liverpool, ligin 13. haftasında karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1'lik skor ile sonuçlandı.